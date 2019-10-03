 وطنا نيوز -كم تصل كلفة العلاوات الممنوحة للمعلمين ؟
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كم تصل كلفة العلاوات الممنوحة للمعلمين ؟
التاريخ : 06-10-2019 01:59:54 المشاهدات: 1613

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار، إن كلفة العلاوات الممنوحة لشرائح المعلمين كافة، بموجب الاتفاق مع الحكومة، تصل إلى 60 مليون دينار تقريبا.
وشكر البكار استجابة نقابة المعلمين والتزامها النابع من الحس الوطني، وتفهمها للتحديات التي تمر بها المملكة.
ورحب باستجابة الحكومة لمطالب نقابة المعلمين، متأملا أن يكون الاتفاق "أرضية لإعادة النظر بدخل ورواتب جميع موظفي القطاع العام".

واتفقت النقابة مع الحكومة على إقرار علاوة تضاف إلى علاوة الـ 100 التي يتقاضاها المعلمون على النحو التالي:

1. سيحصل المعلم المساعد على علاوة نسبتها 35% وهي علاوة جديدة تُستحدث لأول مرة.

2. رتبة المعلم سيحصل على زيادة في علاوته نسبتها 34% لتصبح 40%.

3. رتبة معلم أول سيحصل على زيادة في علاوته نسبتها 34% لتصبح 50%.

4. رتبة معلم خبير سيحصل على زيادة في علاوته نسبتها 33% لتصبح 65%.

5. رتبة معلم قائد وهي رتبة جديدة يتم استحداثها لأول مرة سيحصل شاغلها على علاوة قيمتها 75%.

وسيتم البدء بتطبيق العلاوات اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2020.

وانتظم طلبة مدارس حكومية، الأحد، في العملية التعليمية، بعد توصل الحكومة ونقابة المعلمين إلى اتفاق أنهى 4 أسابيع من الإضراب.


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