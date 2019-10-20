زواتي: لا ضغوط بسبب النفط العراقي

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الاحد، ان واردات المملكة من النفط العراقي الخام بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بلغت حوالي 204 الاف برميل لغاية الأول من تشرين الأول الحالي.

ونفت الوزيرة زواتي وجود معيقات رسمية او "خضوع لضغوط" تواجه تنفيذ مذكرة التفاهم باستيراد النفط العراقي الخام برا بمعدل 10 الاف برميل، مؤكدة ان الجانبين يعملان جاهدين لضمان حسن تنفيذ مذكرة التفاهم.

وحول تأثير الأوضاع الداخلية في العراق الشقيق على عملية النقل قالت الوزيرة زواتي، ان عملية النقل تواصلت خلال الشهر الحالي( تشرين الأول) وتم تحميل الصهاريج يومي الأول والثاني من الشهر، وتوقفت العملية يومي الخميس والسبت الماضيين بسبب الاحداث الداخلية في العراق، وعادت الصهاريج اليوم الاحد الى التحميل، وان اخر شحنة من نفط العراق تم تفريغها في خزانات المصفاة في مدينة الزرقاء يوم امس السبت.

واشادت زواتي بتعاون الاشقاء العراقيين في إنجاح تنفيذ مذكرة التفاهم في اطار التعاون الطاقي القائم بين البلدين لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

وكان الأردن والعراق قد وقعا في شهر شباط الماضي مذكرة تفاهم لاستيراد النفط العراقي الخام بواقع 10 الاف برميل يوميا تنقل برا عبر صهاريج اردنية وعراقية من مصفاة بيجي في العراق الى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء.