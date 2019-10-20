الزراعة : لا تصدير لزيتون الأردن

وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة الزراعة عدم فتح باب التصدير لثمار الزيتون لهذا العام بهدف تحقيق حالة من التوازن بين المزارع والتاجر والمستهلك، اضافة الى توفير الكميات المناسبة وبأسعار تناسب المستهلك وتساعد المزارع.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي ان القرار جاء تماشيا مع خطة الوزارة في حماية المنتج المحلي وتنظيم احتياجات السوق المحلي وضمان الوصول للقدرة التشغيلية لمعاصر الزيتون .

واكد المجالي انه لن يتم فتح الاستيراد لمادة زيت الزيتون نهائيا ومتابعة اي محاولات لبيع وترويج الزيت المغشوش من خلال التشاركية مع جميع الجهات الرقابية والمعنية، لافتا إلى ان اي معلومات عن تصدير ثمار الزيتون خلال هذا العام عارية عن الصحة.