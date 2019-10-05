الرئيسية | محليات بالاسماء .. احالات الى التقاعد في الأمن العام

وطنا اليوم-عمان: قرر مجلس الوزراء الموافقه على إحالة عدد من الضباط على التقاعد بناءاً على طلبهم .



الرتبة الاسم



مقدم احمد عبدالوهاب فلاح



مقدم اشرف عمر حمد



رائد ثائر خالد علي



رائد احمد عبدالله عليان



رائد اسلام عبدالكريم جديع



رائد طارق محمود محمد



رائد ماجد يوسف خلف



رائد صفوان عبدالسلام محمد



رائد عصمت محمود سلامة



رائد امجد محمد علي



رائد ابو بكر محمود عبدالله



رائد وائل مطلق صالح



رائد مصلح زرقان عوده



رائد احمد عبدالحميد حمود



رائد رامي سالم داود



رائد احمد غازي محمد



رائد عبدالله ابراهيم فرج



رائد سامي فريد بطرس



رائد رائد عقله علي



رائد محمد ابراهيم محمد



نقيب حمدي علي محمد



نقيب رشيد عبدالله عبدالكريم



ملازم1 فهد نمر محمد



ملازم1 نشأت عبدالله احمد



ملازم1 رعد سميح عوده



ملازم1 محمد خلف حسين



ملازم1 سالم يوسف فالح



ملازم1 محمد محمود محمد



ملازم1 زكريا حسن علي



ملازم1 كاظم حمود محمد



ملازم1 فادي نايل صالح



ملازم1 عادل محمد عايد



ملازم1 حسين فندي احمد



ملازم1 ابراهيم خليل محمد



ملازم1 ناصر داود سالم



ملازم1 عامر احمد علي



ملازم1 اشرف نعيم خليل



ملازم1 محمد سليمان رشيد



ملازم1 علي محمود علي



ملازم1 موسى رخيص عايد



ملازم1 ابراهيم محمد عوض



ملازم1 محمد فهمي محمود



ملازم1 محمد عبدالله محمد



ملازم1 احمد علي عبدالحافظ



ملازم1 حسين نايف فلاح



ملازم1 احمد امين فلاح



ملازم1 انس محمود جبر



ملازم1 ضيف الله محمد لافي



ملازم1 احمد نادر احمد



ملازم1 خالد جميل حسين



ملازم1 مراد صالح احمد



ملازم1 عمر حسين طه



ملازم1 بكر فاهد احمد



ملازم1 مروان يوسف احمد



ملازم1 سامي محمد عوده الله



ملازم1 عبدالله عمر احمد



ملازم1 مخلد محمد مصطفى



ملازم1 زيد محمد عبدالله



ملازم1 مامون لطفي عبدالفتاح



ملازم1 ناجح سليمان ابراهيم



ملازم1 سعد ابراهيم سعد



ملازم1 فراس فخري موسى



ملازم1 حسن يوسف علي



ملازم1 فريد خليف حماد



ملازم1 معن سالم يوسف



ملازم1 مالك احمد محمود



ملازم1 ضرار محمود علي



ملازم1 زكريا فايز ابراهيم



ملازم1 وصفي ماجد هايل



ملازم1 سليمان عبد عبدالفتاح



ملازم1 محمد عبدالرزاق محمود



ملازم1 عمر احمد حسن



ملازم1 اسامه محمود حمدو



ملازم1 عبدالله محمد عبدالله



ملازم1 يوسف علي حسن



ملازم1 عبدالله فهيد خليل



ملازم1 حاتم احمد طلاق



ملازم1 موسى حامد احمد



ملازم1 احمد عبدالحافظ وراد



ملازم2 فراس محمد محمود



ملازم2 نضال عايد حمدان

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