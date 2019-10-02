الرئيسية | محليات بالارقام ... رواتب المعلمين الإجمالية بعد الزيادات

وطنا اليوم-عمان:أصبحت رواتب المعلمين الإجمالية بعد الاتفاق الذي جرى بين الحكومة ونقابة المعلمين تتراوح بين 501 دينار - 696 ديناراً، بعد أن كانت تتراوح بين 447 ديناراً إلى 626 ديناراً. وبحسب مطالعة للأرقام الرسمية، فقد ارتفعت رواتب: المعلم المساعد : من 447 ديناراً إلى 501 دينار. المعلم : من 487 ديناراً إلى 545 ديناراً. المعلم الأول: من 543 ديناراً إلى 607 دنانير. المعلم الخبير: من 626 ديناراً إلى 696 ديناراً. ويظهر أن هنالك فروقات بين الزيادة الحكومية التي أقرتها أخيراً والتي رفضتها النقابة، وبين الاتفاق الأخير الذي جرى مساء السبت، بحيث أن الزيادة للمعلم المساعد كانت بنحو 30 ديناراً عن زيادة الحكومة الأخيرة، والمعلم بزيادة تقدر بنحو 33 ديناراً، والمعلم الأول بنحو 36 ديناراً والمعلم الخبير بنحو 39 ديناراً عن الزيادة الحكومية.

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