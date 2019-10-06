توضيح من وزارة الصحة حول الاعفاءات الطبية

وطنا اليوم-عمان:نفى وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ما قيل على لسانه من قبل احدى الصحف المحلية حول الغاء الاعفاءات الطبية.

وأكد وزير الصحة في بيان صحفي ، ان الوزارة لا تملك حق منح الاعفاء الطبي او حجبه عن اي مواطن، مؤكدا ان ما صرح به الدكتور سعد جابر جاء ضمن دراسة للتأمين الصحي الشامل التي اوصت بمنح الاعفاءات لمستحقيها اذ ان جميع الدراسات التي اجريت على موضوع التأمين الصحي الشامل اوصت بان يدفع المقتدر الذي ليس بحوزته تأمين صحي جزء من قيمة العلاج هذا مع العلم بان الدولة تدعم المواطن الفقير حيث يوجد ما يزيد عن المليون مواطن مؤمن تأمينا صحيا ويتلقى العلاج مجانا من الدولة ممن هم تحت خط الفقر.

وأشار في تصريحات للوزير انها جاءت بناء على توصيات قامت بها جهات مختصة بالتأمين الصحي الشامل ضمن توجهات الحكومة للوصول الى تأمين صحي شامل لجميع المواطنين الأردنيين.