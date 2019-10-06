وزير يعلن موقفه من إضراب المعلمين بعد إنتهاء الأزمة

وطنا اليوم-عمان:أظهر مثنى الغرايبة وزير الاتصالات في حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، موقفه من أزمة المعلمين وإضرابهم، بعد أربعة أسابيع على استمراره، وفكه اليوم الأحد بعد اتفاق بين نقابة المعلمين والفريق الحكومي.

وعلق الغرايبة على اتفاق فك الإضراب في تغريدة له عبر صفحته على تويتر، قائلًا إن "الحق يحتاج إلى رجلين: رجل ينطق به ورجل يفهمه".

وبارك بالاتفاق في تغريدته " مبروك للأردن الذي خرج أقوى وأصلب وأكثر صحة من تمرين مهم تعلّمنا فيه الكثير. يدخل معلمو ومعلمات الأردن صفوفهم مرفوعي الرأس ليستمروا بمهمتهم السامية. عاش الأردن قويّا عزيزا بقيادته الحكيمة وشعبه المعطاء".

وأنهى تغريدته بوسم "مع المعلم" الذي سيطر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، طوال أيام أزمة المعلمين، فيما الوزير الغرايبة قرر إظهار موقفه في اليوم الأخير من عمرها.