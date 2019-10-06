الرئيسية | محليات الهوية شرط لشراء سيجارة إلكترونية بالأردن

وطنا اليوم-عمان:علّق المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء و الدواء الدكتور هايل عبيدات، على التقارير الدولية التي تحدثت عن تسجيل وفيات بسبب السجائر الإلكترونية في أميركا.

وقال عبيدات، إن حالات الوفيات هذه تتعلق بزيوت الماريجوانا، وهي محظورة بكل أشكالها في الأردن.

وأكد عبيدات أن الدراسات المتعلقة بالسجائر الإلكترونية صادرة عن مستشفيات في بعض المناطق الأميركية، ولا يوجد دراسات محايدة حتى اللحظة.

وعن المواصفة الأردنية، قال عبيدات ، إنها أجازت 20 نكهة.

وأضاف، أن المواصفة الأردنية تشددت بإجراءات السلامة، فجمعت بين المواصفتين الأميركية والكندية.

وأوضح أن المواصفة حظرت استيراد 4 نكهات كالفواكه والفراولة وما قد يشجع الأطفال عليها، كما حددت بيعها لمن أتم 19 عاما ليتم بيعها على الهوية الشخصية.

وتوقع عبيدات، أن تضح معلومات أكثر عن المواصفة الأردنية وإجراءات استيراد السجائر الإلكترونية، بعد شهر من الآن.

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