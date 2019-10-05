|
شاهد بالتفاصيل ... بنود الاتفاق بين النقابة والحكومة
وطنا اليوم ـ عمان
كشفت مصادر أن الاتفاق المزمع توقيعه بين الحكومة والنقابة يحمل 14 بندا، مشيرا إلى أن الاتفاق سيوقع في رئاسة الوزراء.
وقال المصادر إن التوافقات شملت العديد من نقاط الخلاف، وإن التأمين الصحي مشمول ضمن التوافق الحكومي مع المعلمين .
وجة المستشار القانوني لنقابة المعلمين المحامي بسام فريحات رسالة لأولياء الأمور والطلبة قائلا "حضروا الحقائب المدرسية " صباح الأحد للعودة إلى مقاعدكم الدراسية في المدارس الحكومية صباح الأحد .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|