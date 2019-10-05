 وطنا نيوز -شاهد بالتفاصيل ... بنود الاتفاق بين النقابة والحكومة
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شاهد بالتفاصيل ... بنود الاتفاق بين النقابة والحكومة
التاريخ : 05-10-2019 10:43:55 المشاهدات: 6875

وطنا اليوم ـ عمان

كشفت مصادر  أن الاتفاق المزمع توقيعه بين الحكومة والنقابة يحمل 14 بندا، مشيرا إلى أن الاتفاق سيوقع في رئاسة الوزراء.

وقال المصادر إن التوافقات شملت العديد من نقاط الخلاف، وإن التأمين الصحي مشمول ضمن التوافق الحكومي مع المعلمين .
وجة المستشار القانوني لنقابة المعلمين المحامي بسام فريحات رسالة لأولياء الأمور والطلبة قائلا "حضروا الحقائب المدرسية " صباح الأحد للعودة إلى مقاعدكم الدراسية في المدارس الحكومية صباح الأحد .

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