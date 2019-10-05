شاهد بالتفاصيل ... بنود الاتفاق بين النقابة والحكومة

وطنا اليوم ـ عمان

كشفت مصادر أن الاتفاق المزمع توقيعه بين الحكومة والنقابة يحمل 14 بندا، مشيرا إلى أن الاتفاق سيوقع في رئاسة الوزراء.

وقال المصادر إن التوافقات شملت العديد من نقاط الخلاف، وإن التأمين الصحي مشمول ضمن التوافق الحكومي مع المعلمين .