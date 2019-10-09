 وطنا نيوز -الخشمان معلقاً: الاعتذار لا ينتقص من الكرامة
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الخشمان معلقاً: الاعتذار لا ينتقص من الكرامة
التاريخ : 05-10-2019 10:34:26 المشاهدات: 1958

وطنا اليوم- تفاعل النائب الاسبق الكابتن محمد الخشمان مع جملة الاحداث التي قادت الى صنع تفاهم بين الحكومة ونقابة المعلمين لانهاء الاضراب، معتبرا ان الاعتذار من اروع الاشياء التي تخفف التوتر وتزيح الغضب وتخلق حالة من التفاهم.

وقد نشرفي حسابه على الفيسبوك البوست التالي:

شايفين كيف الأعتذار لا ينقص من الكرامه ولا الهيبه بل على العكس يؤلف بين القلوب ويزيد من التواصل لحل ما تبقى من اختلاف الراي بين الطرفين . كل التقدير والأحترام للدكتور عمر الرزاز .. انت الآن في موقع القوه الأخلاقيه والجميع يثمن هذه الخطوه وينتظر منك الخطوات اللاحقه لأعادة الكرة الى مرمى الشعب المتعاطف مع المعلمين في مطالبهم وبذلك تكون الحكومه قد خرجت من مازق التمركز في خندق الهيبه والخلاف مع الشعب .
مرة اخرى نشكرك ونرجو لك التوفيق في الأستمرار في نهجك الذي عرفناك به في بداية استلامك الولايه العامه وبتكليف من مولاي المعظم جلالة الملك عبدالله الثاني اطال الله عمره .


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