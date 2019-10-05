الرئيسية | محليات انطلاق أعمال الصيانه لمدرسة سوف الثانوية للبنات

انطلقت اليوم أعمال الصيانة في مدرسة سوف الثانوية للبنات مبادرة لتزهوا_مدارسنا من سلسلة مبادرات أردن النخوة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني،وبالتنسيق مع محافظة جرش ودرب النور للتنمية المستدامة ومركز شباب سوف، معهد التدريب المهني. حيث تم انطلاق الحملة بحضور رئيس مجلس محلي سوف السيد محمود عضيبات وفريق منظمة قاد فريق دولي للعمل التطوعي حيث قام اعضاء المركز بعمل دهان الجدران الخارجية وتنظيف الممرات وأزالت العبارات المسيئه على الجدران وتخطيط الساحات ورسم جداريات فنيه هادفه يذكر ان هذه المبادره سوف تستمر على مدار أسبوعين وتشمل صيانة المبني من الداخل للغرف الصفيه من دهان وصيانة الشبابيك والأبوب والمقاعد والمرافق الصحية ورسم جداريه فنيه ودهان الجدران الخارجية في مدرسة سوف الثانوية للبنات بتاريخ٥/١٠/٢٠١٩









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