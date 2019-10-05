الخدمات الطبية تعرض لتجربة زراعة الخلايا الجذعية

وطنا اليوم ـ عمان

عرض فريق اطباء المناعة وزراعة نخاع العظم في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال، لتجربتهم الناجحة في زراعة الخلايا الجذعية من خلال حالة مرضية تعاني نقص مناعة شديدا ومركب آيبكس (IPEX ) المصاحب لأمراض جلدية وحالات صلع.

وأكد خبراء عالميون مشاركون في المؤتمر الثاني عشر للجمعية العالمية لترميم الأعصاب والجهاز الهيكلي أن الحالة المرضية التي عرضتها الخدمات الطبية الملكية في المؤتمر هي إحدى الحالات النادرة والمميتة، واستطاعت من خلال زراعة الخلايا الجذعية (نخاع العظم) أن تنقذ حياة الطفل المصاب بالمرض من خلال إعادة التركيب الجيني الطبيعي له.