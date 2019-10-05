الرئيسية | محليات انتهاء اجتماع الحكومة ونقابة المعلمين دون نتائج .. وترقب جلسة جديدة

وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور انتهى في نقابة المعلمين الاردنيين اجتماعا ضم مجلس النقابة وممثلين عن رئاسة الوزراء (وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وزير الدولة للشؤون القانونية، المحامي مبارك ابو يامين) دون التوصل لاتفاق ينهي الازمة.



ورجحت النقابة عقد اجتماع جديد خلال ساعات.



وكان خلال انعقاد الاجتماع قال الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم إن الحكومة اعترفت بحقوق المعلمين بعد تقديمها الاعتذار، وهذا أمر يقود الى انفراجة في ازمة الاضراب.



واشار الى ان قدوم الوفد الوزاري الى النقابة هو بمثابة رد اعتبار واعتراف من الحكومة بقيمة المعلم.



واوضح أن الاجتماع بحث المطلب المهني للمعلمين وهو العلاوة وقيمتها، مشيرا الى ان المعلم ليس هدفه العلاوة بحد ذاتها.



وأكد أن الازمة تجاوزت المرحلة الاكبر والاخطر، مؤكدا أن "رد الكرامة قبل الخبز، أي قبل العلاوة"، مشيرا الى انه تم طرح مقترح بان تكون العلاوة بقيمة 30%، الا انه لم يتم التوافق عليها بعد.



وقال نديم إن الوفدان الوزاري والنقابي عاقدا العزم على ان لا ينتهي هذا اليوم الا بانهاء الازمة، مشيرا الى ان الحكومة قدمت من جهتها مقترحات بالارقام.



واضاف انه يتم الان التفاوض على آليات منح العلاوة للمعلمين، متأملا ان تنتهي هذه الازمة اليوم والى الابد.



وعن تعويض الطلبة قال نديم إن الفصل الدراسي يبدأ منذ بداية دوام المعلمين والطلبة، أي أنه سيتم ازاحة العام الدراسي ويستمر لمدة 195 يوما وبحسب الاجراء الذي تتخذه وزارة التربية والتعليم.



وجاء الاجتماع عقب رسالة وجهها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للمعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي، تضمنت اعتذارا حكوميا عن الاساءة للمعلمين.



وأعلنت نقابة المعلمين عن عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت في مقر النقابة لاعلان اخر المستجدات حول الاضراب.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر