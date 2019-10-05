نقيب المعلمين الأسبق مصطفى الرواشدة يعلّق على رسالة الرزاز...وهذا ما قاله!

وطنا اليوم ـ عمان

علق نقيب المعلمين الأسبق والنائب السابق مصطفى الرواشدة على رسالة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للمعلمين.

الرواشدة قال:

اكد دولة الرئيس من خلال هذه الرسالة انه بكامل المسؤولية والانفتاح والايجابية التي تتجاوز كل التابوهات التي يحاول البعض ان يجعلها عائقاً أمام الحاكمية الرشيده التي تحاكي روح العصر وإصلاح المفاهيم البائده حول قدسية السلطة.

رسالة دولة الدكتور عمر الرزاز خطوة مهمة في إنفراج الأزمة نتمنى أن يتم التقاطها والتعاطي معها بروح إيجابية عاليه للوصول إلى التوافق الذي يفضي إلى مصلحة وطنية نسعى لها جميعا ً وتضمن عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة وبهذه المناسبة لايفوتنا ان نهنئ المعلم في يومه راجين له التقدم والفلاح دوماً.