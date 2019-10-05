نقابة المعلمين:اعتذار الرئيس خطوة في الاتجاه الصحيح

وطنا اليوم- نشرت نقابة المعلمين على حسابها في الفيسبوك اول تعليق لها على رسالة دولة الرئيس د.عمر الرزاز للمعلمين التي تضمنت اعتذارا للمعلمين وكرامتهم مطالبين بالانتقال للخطوة الثانية وهي تحقيق علاوة الـ50% .

وقد نشرت البوست التالي:

اعتذار رئيس الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح، وننتقل الآن إلى الخطوة التالية وهي تحقيق مطلب العلاوة.