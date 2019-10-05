 وطنا نيوز -نقابة المعلمين:اعتذار الرئيس خطوة في الاتجاه الصحيح
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نقابة المعلمين:اعتذار الرئيس خطوة في الاتجاه الصحيح
التاريخ : 05-10-2019 01:49:37 المشاهدات: 1547

وطنا اليوم- نشرت نقابة المعلمين على حسابها في الفيسبوك اول تعليق لها على رسالة دولة الرئيس د.عمر الرزاز للمعلمين التي تضمنت اعتذارا للمعلمين وكرامتهم مطالبين بالانتقال للخطوة الثانية وهي تحقيق علاوة الـ50% .

وقد نشرت البوست التالي:

اعتذار رئيس الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح، وننتقل الآن إلى الخطوة التالية وهي تحقيق مطلب العلاوة.


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