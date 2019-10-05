ردود سلبية واسعة على رسالة الرزاز للمعلمين

وطنا اليوم- نشر دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عبر حسابه على الفيس بوك ؤسالة اعتزاز وتقدير للمعلمين، وبرصد بسيط لردود الافعال على تلك الرسالة بعد نشرها بربع ساعة اعجب بها 2000شخص وعلق 1800وشاركها 180 شخص..والمثير ان معظم ردود الفعل كانت سلبية على مضمون الرسالة

المعلقون اشادوا بشخصية الرزاز واحترامه وأدبه لكنهم وصفوه بالضغيف وغير قادر على تلبية طموح المعلم واليكم مقتطفات من بعض التعليقات.

هيك انا مبسوط بالاعتذار كرامتي فوق اي اعتبار ..

بما اني مدرس في مدرسه ضرار بن الازور /معلم تربيه رياضيه بعد الاعتذار مسامحك بالعلاوة

كرامتي اهم من الف علاوة ..

Raghad Abusalah دولتك شو صار بالعلاوة... اعطينا حقنا بعدين عيد علينا

Jawad Alnatsheh شاطر بكتابه مواضيع التعبير يخلف على يلي درسك وعلمك كيف تكتب،، بس بالاخر لا والله ما انت حريص على الطلاب يرجعو

Nabila Boualemدولتك بدهم قروش مش حكي

جابر وهدان إن شاء الله دولتك اتشوف تعليقي اذا فاضي لو ما داوموا المعلمين غدا روح عالبيت عالبدري

Amer Altayep دولتك انت شخص محترم و بدون ما اقرأ كامل البوست بحب اقلك أعطو الناس حقوقها لنهضة البلد مش العكس

#مع_المعلم

Waleed Jaraat كل عام والمعلم بالف خير

كل عام والمعلم صمام أمان المجتمع

إعطي المعلم الخمسين بالميه بدون كلام طويل وفاضي وخلي الطلاب ترجع ع مدارسها

ترى ملينا