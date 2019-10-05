الرئيسية | محليات طقس معتدل واحتمال هطول زخات رعدية من المطر على اجزاء من المملكة

وطنا اليوم ـ عمان تبقى درجات الحرارة حول الى أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية، ويكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام يميل للحرارة فترة الظهر والعصر، بينما يكون حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية. وفقا لطقس العرب.

وبحسب النشرة الجوية لطقس العرب المتخصص، تظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية في اجزاء متفرقة من المملكة ويحتمل هطول زخات محلية رعدية من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية للبلاد مع ساعات العصر والمساء.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط محلياً في بعض المناطق شرق وجنوب المملكة تعمل على أثارة الأتربة خلال ساعات العصر والمساء.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

اما ليلاً : يكون الطقس لطيفاً بوجه عام مائلاً الى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة.

تبقي الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية رعدية من الأمطار خاصة في أجزاء من جنوب وشرق المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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