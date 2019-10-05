السبت.. طقس معتدل مائل للحرارة وانخفاضها الأحد

وطنا اليوم ـ عمان

تبقى درجات الحرارة اليوم السبت حول معدلاتها الاعتيادية الى أعلى بقليل، ويكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام يميل للحرارة فترة الظهر والعصر، ويكون حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، بحسب موقع "طقس العرب”.

وتظهر بعض السحب المتوسطة والعالية فوق أجزاء مختلفة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا فوق الجبال والأجزاء الشرقية من البلاد بحيث تثير الأتربة في بعض المناطق، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس لطيفا بوجه عام مائلا الى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة نهار غد الأحد، بحيث تصبح حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في ساعات الصباح الباكر.

ويكون الطقس خريفياً مُعتدلاً بوجه عام، ويكون حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر خاصة في شمال وشرق المملكة بحيث تثير بعض الأتربة في الأجزاء الداخلية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، يصبح أكثر برودة مع ساعات الليل خاصة على الجبال.