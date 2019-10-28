مصادر مطلعة تكشف أخر المستجدات بين الحكومة ونقابة المعلمين

وطنا اليوم-عمان:أفادت مصادر مطلعة أن عدة لقاءات تمت وستجري خلال الساعات القادمة بين الحكومة ومجلس نقابة المعلمين .

وبحسب المصادر فإن أروقة الحوار تحاط بسرية كبيرة حرصا على وصولها لنتائج تنهي الأزمة.

وبحسب المصادر فقد أجريت لقاءات ليل الخميس الجمعة وستشهد ليلة الجمعة السبت لقاءات أخرى على أعلى المستويات من الطرفين (الحكومة و النقابة) بهدف الوصول الى النتيجة المرجوة وهي وقف الإضراب وعودة الطلبة الى مدارسهم صباح الأحد.

وأفادت مصادر ايضا أن العروض المقدمة والوساطات التي تعمل على انهاء الازمة لا زالت قيد الدراسة من قبل الطرفين.