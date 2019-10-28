دراسة أجنبية: الأردن بصدارة المنطقة في الطاقة المتجددة

وطنا اليوم-عمان:توصلت دراسة أجنبية، حول الطاقة المتجددة في الأردن وحالة التوسع بها، إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع يتمثل في الاستثمار، إضافة إلى تحديات أخرى عديدة.

وجاء في الدراسة، أنه بينما ركزت الحكومة الأردنية على جذب التدفقات إلى مشاريع الطاقة المتجددة ، فقد أهملت المكونات الرئيسية الأخرى مثل حالة الشبكة ؛ توازن ومرونة النظام إضافة لمراقبة وإدارة الطلب؛ وتخزين الطاقة.

وأشارت الدراسة، إلى أن الأردن يحتل موقع الصدارة في نشر الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط ، حيث يمثل القطاع 7.9 ٪ من إجمالي توليد الكهرباء في البلاد في عام 2018 مقارنة مع 2 ٪ في عام 2013.

ومع ذلك، فإن التحديات التي تعيق رفع مستوى مصادر الطاقة المتجددة تتضاعف حيث يتضاعف القطاع مكاسب الزخم.

وهذا الأمر تسوقه الدراسة، نظرًا لكون الأردن من أوائل المتبنيين للطاقة المتجددة، ويجب على ما أوردته الدراسة أن تكون تجارب الأردن بمثابة دروس للاقتصادات في المنطقة والبلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

استثمر الأردن، بكثافة في خطط الإدارة والتمويل لتحقيق هدفها. في عام 2012 ، أصبحت أول دولة في المنطقة تضع إطارًا تنظيميًا للقطاع من خلال إصدارها لقانون الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.

واعتمدت أيضًا سياسات القياس الصافي وعجلات الطاقة لتسهيل النشر مشاريع الرياح والطاقة الشمسية على نطاق صغير واستثمرت بكثافة في مشاريع نطاق المرافق.

نتيجة لذلك ، في عام 2018 ، تم تصنيف الدولة على أنها ثالث بيئة جذابة للاستثمار في الطاقة المتجددة بين البلدان النامية من خلال مؤشر بلومبرج كليماتسكوب.

ومع ذلك ، فقد تواكب التقدم السريع في تطوير مصادر الطاقة المتجددة في الأردن بعدد متزايد من التحديات، مما أدى إلى توقف المملكة مؤقتًا عن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق وقصر سياسة القيادة على مشاريع 1 ميجاوات.

لعبت القضايا الهيكلية دورًا مهمًا في إعاقة قدرة القطاع على تطوير مصادر الطاقة المتجددة. أولاً ، يعني عدم وجود تنسيق لسياسة الطاقة أن محطات الطاقة الحرارية التقليدية (التي انتشرت على مدى السنوات القليلة الماضية) التي تم تطويرها بموجب نموذج منتج الطاقة المستقل والتي تعمل في إطار اتفاقيات شراء الطاقة الثابتة (PPAs) قد أبطأت تطوير مصادر الطاقة المتجددة مشاريع الطاقة.

وأشارت الدراسة إلى أنه، أصبح لدى الأردن الآن فائض من الكهرباء لا يمكن استهلاكه ، بهامش احتياطي يبلغ حالياً 37٪.

والتحدي الثاني، يتمثل من خلال الحفاظ على نموذج المشتري الواحد في سوق الكهرباء ، يتعين على شركة الكهرباء الوطنية، شراء جميع الكهرباء المنتجة. بموجب اتفاقيات شراء الطاقة الطويلة الأجل والضعيفة التصميم ، تلتزم كل من محطات توليد الطاقة الحرارية والطاقة المتجددة باتفاقيات شراء أو دفع باهظة التكلفة.

أما التحدي الثالث، فيتمثل بتكلفة تطوير العديد من المشاريع الحرارية ومحطات الطاقة المتجددة المبكرة أعلى من مثيلتها في بلدان أخرى في المنطقة ، مما يعوق قدرة الحكومة على تخفيض تعريفة الكهرباء ويقلل من قدرة الأردن التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقد أعربت الحكومة مؤخرًا عن عزمها على إعادة التفاوض بشأن بعض الاتفاقات ، مما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.

وللتخفيف من فائض الكهرباء لديها، كانت الحكومة تتفاوض على بيع جزء إلى الدول المجاورة لبنان والعراق، فيما وتعثرت المحادثات مع الأولى لأن شبكة الربط البيني تمر عبر سوريا ، مما يخالف الاتفاق ، لكن تم توقيع اتفاق مع العراق من أجل ربط مباشر.

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