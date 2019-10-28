الرئيسية | محليات خلافات بين الاردن وصندوق النقد ودعم الخبز والمياه في خطر

وطنا اليوم-عمان:ذكرت مصادر دبلوماسية غربية ان المفاوضات الاخيرة بين الحكومة الاردنية وبعثة صندوق النقد الدولي وصلت إلى طريق مسدود وتضمنت خلافات عندما تعلق الامر ببندين اشترطهما الصندوق لمتابعة خطة الاصلاح الاقتصادي والضريبي مع الاردن.

ورجحت المصادر ان الصندوق وضع قائمة بتخفيض نفقات مؤسسات سيادية مهمة مما اعتذرت الحكومة الاردنية عنه بسبب البنود الحساسة في هذه المؤسسات.

مراقبون يشيرون في السياق الى ان صندوق النقد الدولي قد يتقدم بوصفة جديدة للأردن مرشحة لاستجلاب مزيد من الوضع الاقتصادي السيء والقرارات الاقتصادية الصعبة.

ومن بين هذه الوصفات ما نفته مصادر في الحكومة حول زيادة مرتقبة وكبيرة لأسعار المياه في الأردن، وهو ما دفع المراقبين الى مطالبة الحكومة بمزيد من المكاشفة والمصارحة عما يجري ويدور في الغرف المغلقة خاصة مع تراجع المساعدات والمنح الدولية للأدرن على نحو مقلق يشي بأن ثمة قرارات اقتصادية صعبة على جيب المواطن قريبا لتعويض العجز في الميزانية وقلة الايرادات وتراجع المنح والمساعدات الخارجية تحت شعار الاعتماد على النفس.

وفي وقت سابق ألمحت الحكومة على لسان رجائي المعشر، نائب رئيس الوزراء، أن هناك إشكالات كبرى تتعلق بجدوى دعم الخبز، وانه بات يكلف الدولة 270 مليون دينار، بدلا من 170 مليون دينار ، وقد يكون هذا الكلام توطئة من اجل إلغاء دعم الخبز كليا، امام ارتفاع العجز، وزيادة الديون، وتراجع إيرادات الضريبة، إضافة إلى ان هناك معلومات تتحدث عن تغييرات في سعر المياه، التي تقول الجهات الرسمية ان فاتورة دعم فاتورتها تصل إلى 420 مليون دولار، والقضايا التي يتم الحديث عنها، متعددة، ولا تقف عند حدود الخبز والمياه، وقد تكون هناك بدائل عن الغاء دعم الخبز والمياه.

للمفارقة الكبرى ان القطاع العام بشتى تنويعاته يريد زيادة عادلة على الرواتب، فيما الخزينة قد تكون مضطرة إلى إجراءات صعبة تمس غالبية الناس، وليس زيادة الرواتب.

لا نريد استباق الاحداث لكن من طريقة تعاطي الحكومة مع الازمات فان هذا الكلام يعني بوضوح انه توطئة لالغاء دعم الخبز كليا.

وبحسب مراقبين فان الحكومة مررت قبل ايام معلومة مهة لم ينتبه لها الكثيرون تتحدث عن ان فاتورة الأردن من النفط انخفضت عشرين بالمائة.

المخفي وراء هذه التصريحات تراجع تحصيلات الضرائب الحكومية على النفط، بنفس النسبة، أي عشرين بالمائة، وهذا يعني ان تحصيلات الخزينة من ضرائب النفط نقصت، وان العجز في ارتفاع.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر