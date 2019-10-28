الرئيسية | محليات الذنيبات :هل تعتقدون فعلا اننا نؤثر بـ100 الف معلم؟

وطنا اليوم-عمان:نقلت اوساط برلمانية اردنية عن المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الشيخ عبد الحميد الذنيبات قوله بان الحركة الاخوانية لو كانت تملك فعلا القدرة التنظيمية على التأثير بأكثر من 100 الف معلم في المملكة لكانت الاجدر بتشكيل حكومة واستلام الادارة. وحصلت مفاوضات الاسبوع الماضي على وقف اضراب المعلمين بين مسئولين بارزين والشيخ الذنيبات ومعه القطب الاسلامي الشيخ حمزة منصور. ووصف مصدر اللقاءات الامينة مع الشيخين بانها كانت “هادئة وإيجابية” وخالية من التوتر. وفي اللقاءات اعتذر الشيخ الذنيبات عن القيام بوساطة مع نقابة المعلمين على اساس ان الجماعة الاخوانية خارج نطاق التأثير بهيئات المعلمين ولا تستطيع التدخل بمسألة نقابية. وسأل الذنيبات مازحا احد المسئولين الكبار: هل تتصور فعلا ومن عقل الدولة بان الاخوان المسلمين يستطيعون التأثير ب100 الف معلم في مختلف مناطق المملكة؟. وصدرت في اللقاء مزحة تشير لإن الاخوان اجدر بالحكومة لو كانوا فعلا بهذا الحجم.

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