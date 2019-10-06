مصادر: توافق مبدئي بين الحكومة والنقابة وتوقعات بعودة الدراسة الأحد

وطنا اليوم-عمان:تحدث مصدر في نقابة المعلمين، الجمعة عن إمكانية استلامها مبادرة من الحكومة لإنهاء الإضراب وانتظام الدراسة الأحد المقبل.
وتوقع المصدر انتهاء الأزمة قبل نهاية يوم السبت.
وذكر المصدر أن محامي النقابة اجتمع مع رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، مضيفاً أن الحكومة ستقدم عرضاً بنسب أعلى من النسب الموجودة في القرار الحكومي الأخير الذي رفع العلاوة على نظام الرتب.
"الحكومة سترفع النسبة بحسب إمكانياتها ... وهو ما يتم التفاوض حوله".
وتوقع المصدر أن يركز العرض على أن تكون نسبة العلاوة المرتفعة مقترنة مع عدد المعلمين الأقل وفقاً لنظام الرتب.
وأشار المصدر إلى أنه يتم بحث أمور تتعلق بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، كما أن الحكومة وافقت "مباشرة" على عدة مطالب قدمتها النقابة.