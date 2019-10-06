الرئيسية | محليات مصادر: توافق مبدئي بين الحكومة والنقابة وتوقعات بعودة الدراسة الأحد

وطنا اليوم-عمان:تحدث مصدر في نقابة المعلمين، الجمعة عن إمكانية استلامها مبادرة من الحكومة لإنهاء الإضراب وانتظام الدراسة الأحد المقبل.

وتوقع المصدر انتهاء الأزمة قبل نهاية يوم السبت.

وذكر المصدر أن محامي النقابة اجتمع مع رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، مضيفاً أن الحكومة ستقدم عرضاً بنسب أعلى من النسب الموجودة في القرار الحكومي الأخير الذي رفع العلاوة على نظام الرتب.

"الحكومة سترفع النسبة بحسب إمكانياتها ... وهو ما يتم التفاوض حوله".

وتوقع المصدر أن يركز العرض على أن تكون نسبة العلاوة المرتفعة مقترنة مع عدد المعلمين الأقل وفقاً لنظام الرتب.

وأشار المصدر إلى أنه يتم بحث أمور تتعلق بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، كما أن الحكومة وافقت "مباشرة" على عدة مطالب قدمتها النقابة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر