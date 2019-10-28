الرئيسية | محليات الاوقاف تجدد منع خطباء في الرمثا من اعتلاء المنبر يوم الجمعة

وطنا اليوم-عمان:أكد خطباء مساجد في مدينة الرمثا أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية جددت قرارها السابق بمنع تسعة منهم عن الخطابة للأسبوع الحالي، وذلك رغم اعادة ادراجهم ضمن كشوفات الخطباء في الجمعة السابقة.

وكانت الوازرة اتخذت قرارا قبل أكثر من أسبوعين بمنع عدد من خطباء الجمعة من الخطابة بعد تناولهم مواضيع مثل "اضراب المعلمين، الطريق الصحراوي، والفساد" عندما كان عنوان الخطبة "الأمانة"، لتعود الوزارة في الأسبوع التالي وتتراجع عن القرار إثر وساطة نيابية.

وقال الخطباء إن مديرية اوقاف الرمثا قامت بارسال كشوفات بأسماء خطباء المساجد ليوم الجمعة القادم من غير ادراج اسمائهم ضمنها، ولدى استفسارهم عن ذلك تم ابلاغهم بوجود قرار بمنعهم عن الخطابة "ليس من المديرية".

واستهجن الخطباء قرار المنع الذي اعتبروه تعسفياً، خاصة بعد أن جرى استجوابهم وتوقيعهم على تعهد خطي لدى وزارة الأوقاف بعدم الخروج عن موضوع الخطبة العام الذي يتم ارساله عن طريق وزارة الاوقاف ومحاورها.

وأوضحوا إنه وبناءً على قرار المنع هذا فقد اقترح عدد من أهالي الرمثا استئجار ملاعب رياضية وتجهيزها لاقامة خطب وصلوات الجمع القادمة احتجاجاً منهم على قرار الوزارة.

وأشاروا إلى أن عددا منهم إلى جانب كونهم خطباء، فهم معلمون في وزارة التربية والتعليم ويحملون درجة الدكتوراة.

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