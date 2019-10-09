الرئيسية | محليات نقابة المعلمين تسلم المحكمة الإدارية قرارها بسحب قرار الإضراب

وطنا اليوم-عمان:قررت المحكمة الادارية العليا عرض الاستدعاء المقدم من نقابة المعلمين والقاضي بسحب قرار الاضراب على الهيئة الحاكمة في اول يوم دوام رسمي.

وكانت نقابة المعلمين قد سلمت رسميا الى المحكمة الادارية امس الخميس قرارها القاضي بسحب قرار الاضراب.

وجاء في الاستدعاء الذي سلمه المستشار القانوني للنقابة الى المحكمة ، "حيث ان المستدعي هو المستدعى ضده بالقضية الادارية ذات الرقم 2019/381، والطلب المستعجل الوارد فيها رقم 20/ط/2019 والطلب رقم 13/ط/2019، وموضعه الطعن بالقرار الصادر عن المستدعي رقم 4 بتاريخ 7/9/2019، نعلمكم ان المجلس قرر سحب القرار المشار اليه محل الطعن والمؤرخ في 7/9/2019 والرجوع عنه بموجب قراره رقم 30/4/882، بتاريخ 2/10/2019 .

كما جاء في الاستدعاء،" وبناء عليه اتقدم اليكم بطلب رد الدعوى اعلاه والطلب المقدم فيها كونها اصبحت غير ذات موضوع والغاء القرارات الصادرة فيهما".

وكان الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين، نديم نور الدين، اشار في تصريحات صحفية مساء امس، إلى احترام النقابة للقانون وسيادته وتطبيقه، مؤكدا أن النقابة تحتفظ بحقها في استمرار المطالبة بحقوق المعلمين وفق الأساليب والإجراءات الممكنة والمتاحة.

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