|
الخارجية: الأردنيون المقيمون في العراق بخير
وطنا اليوم-عمان:قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة ان السفارة الاردنية في بغداد اكدت عدم ورود أي ملاحظة تتعلق بسلامة الاردنيين المقيمين في بغداد جراء الأحداث المؤسفة التي يشهدها العراق الشقيق.
009647822099993
او هاتف مركز العمليات في وزارة الخارجية 00962795497777 على مدار الساعة. متمنين السلامة للجميع وللعراق الشقيق قيادة وحكومة وشعبا كل الخير والسؤدد.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|