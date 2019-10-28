الخارجية: الأردنيون المقيمون في العراق بخير

وطنا اليوم-عمان:قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة ان السفارة الاردنية في بغداد اكدت عدم ورود أي ملاحظة تتعلق بسلامة الاردنيين المقيمين في بغداد جراء الأحداث المؤسفة التي يشهدها العراق الشقيق.

واكد القضاة ان السفارة الاردنية في بغداد تتواصل وبشكل دوري مع المواطنين الاردنيين المقيمين هناك وتؤكد سلامتهم جميعا.

وتعيد الوزارة التأكيد على المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين للعراق الشقيق وخصوصا في العاصمة بغداد، وفي ضوء هذه الأحداث الاستثنائية، ولغايات السلامة العامة، أهمية الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات وتوخي الحيطة و الحذر اثناء تنقلهم، والالتزام التام عما يصدر من السلطات العراقية الشقيقة من تعليمات بهذا الخصوص وذلك حفاظا على سلامتهم، والتواصل الفوري مع السفارة الاردنية في بغداد في حال حدوث اي طارئ على رقم الخط الساخن

009647822099993

او هاتف مركز العمليات في وزارة الخارجية 00962795497777 على مدار الساعة. متمنين السلامة للجميع وللعراق الشقيق قيادة وحكومة وشعبا كل الخير والسؤدد.