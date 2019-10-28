شويكه : السياحة نفط الأردن الواجب استغلاله

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكه، أن الموسم السياحي الذي تشهده الأردن حاليا، "مزدهر" بشكل كبير، وهو الأمر الذي أثبتته الأرقام، مؤكدة أن السياحة هي نفط الأردن .

وأشارت شويكه الى أن المجموعات السياحية ارتفعت بنسب وصلت الى 100% في بعض المناطق السياحية مثل جرش وعجلون.

وأوضحت أن السياحة هي نفط الأردن، وهذا ما أثبتته الأرقام خلال السنوات الأخيرة.

وبينت أن أم قيس من الأماكن السياحية التي تشهد اقبالا من السياح في الأردن، بالاضافة الى جبل القلعة في العاصمة عمان، مشيرة الى ان هنالك بعض المناطق في الأردن بحاجة الى زيادة الترويج السياحة لها.

وكشفت شويكه أن من أبرز أسباب ارتفاع السياح القادمين الى الاردن، هو الطيران العارض والمنخفض التكلفة، والذي لا يصل اليه الطيران الاردني، والذي ساهم بشكل كبير في قدوم السياح الى الاردن، خاصة خلال العام الحالي.

وذكرت أن الاردن شهد العام الحالي زيارة 5 مليون سائح ونهدف الى رفعه الى 6 و7 مليون، لزيادة الدخل السياحي.