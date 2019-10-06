 وطنا نيوز -العجارمة : قرارات المحاكم تنفّذ تنفيذاً حقيقياً وليس صورياً
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العجارمة : قرارات المحاكم تنفّذ تنفيذاً حقيقياً وليس صورياً
التاريخ : 03-10-2019 09:34:55 المشاهدات: 1946

وطنا اليوم-عمان:أكّد رئيس ديوان التشريع والرأي السابق د. نوفان العجارمة أن قرارات المحاكم يجب أن تنفّذ تنفيذاً حقيقياً وليس صورياً.

وقال العجارمة "أستاذ القانون العام " في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" مساء اليوم الخميس، إنّ "تنفيذ أحكام المحاكم يجب أن يكون تنفيذياً حقيقياً وليس صورياً".

يأتي ذلك في أعقاب تصريح صدر عن نقابة المعلمين في وقت سابق الخميس قالت فيه إنها "استجابت" لقرار المحكمة الإدارية العليا بوقف قرار تنفيذ الإضراب "في الحال"، مشيرة أنها سحبت الطعن محل الدعوى  (المؤرخة ب 7 / 9).

واعتبرت نقابة المعلمين أنها بـ"سحب الطعن بالقضية استجابت لقرار القضاء"، و"أنهت القضية وتبعاتها"، معلنةً أنها ستبدأ إضراباً جديداً الأحد المقبل، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها قبل مساء السبت المقبل، على اعتبار أن موضوع القضية التي أقرت بشأنها المحكمة الإدارية العليا "قد انتهى".


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