فريحات : اتفاق ينهي إضراب المعلمين بات قريباَ

وطنا اليوم-عمان: رغم تلويح نقابة المعلمين بالعودة لإعلان إضراب جديد عن العمل يبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل، إلا أن مستشارها القانوني المحامي بسام فريحات أكد أن “التوصل لحل لإنهاء الأزمة بات قريبا”.

وكان مصدر مطلع في نقابة المعلمين أكد، اليوم الخميس، أن النقابة استلمت مبادرة نيابية جديدة قد توجد حّلا للإضراب القائم منذ 4 أسابيع.

وأنهي إضراب المعلمين اليوم أسبوعه الرابع في ظل تمسك النقابة بمطلبي اعتذار الحكومة عن منع إضراب المعلمين عند الدوار الرابع في الخامس من أيلول (سبتمبر) الماضي، وعلاوة الـ50 %.

وعقب اجتماع عقده مجلس النقابة بعد ظهر اليوم، أعلن الناطق باسمها نورالدين نديم، عن مهلة للحكومة حتى مساء يوم السبت المقبل، لتلبية مطالب المعلمين بالعلاوة والاعتذار، وبخلاف ذلك سـ”تعلن النقابة إضرابا جديدا عن العمل، وبشروط جديدة اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل”.

وقبل ذلك كان نديم أعلن في تصريحات صحفية، أدلى بها خلال الاجتماع، أن النقابة قررت فك الإضراب استجابة لقرار المحكمة الإدارية العليا، واحتراما لسيادة القانون.

وفي ذلك، أكد المستشار القانوني للنقابة أنها “سحبت (تراجعت) بقرارها الذي أصدرته في 7 أيلول الماضي بشان الاضراب ولذلك تكون القضية (الحالية) انتهت”.