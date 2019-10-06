المواصفات والمقاييس تعلّق على ملف طرح بنزين 92

وطنا اليوم-عمان: قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس يوسف الشمالي أن اعتماد وإدراج بنزين اوكتان 92 بحاجة إلى إعادة النظر في القاعدة الحالية والمواصفة لاعتماد بنزين 92 والسير في الأطر الرسمية ليصبح نافذا ، مشددا على ان طرح المنتج لا بد أن يمر بقنوات رسمية لاخذ الموافقات اللازمة.

وقال في تصريح ان لا مواصفات أو قواعد فنية حالياً تحكم منتج بنزين أوكتان 92 ، لافتا الى أن مواصفات القواعد فنية موجودة حالياً تحكم 3 أصناف بنزين 90 و95 و98، تلتزم فيها الشركات المستوردة للمحروقات.

وأوضح انه لابد من توفر قاعدة فنية يتم الاتفاق عليها ما بين الجهات التنظيمية وشركات التسويقية الثلاث.

وتساءل الشمالي عن مدى جاهزية محطات أي شركة ستستورد بنزين اوكتان 92 وإمكانيات المحطات الأهلية للتعامل مع هذا المنتج.

وأضاف أن من حق أي شركة التقدم لطرح المنتج، لافتا إلى أن اجتماعا عقد مؤخرا ضم الشركات المستوردة الثلاث بوجود وزارة الطاقة والمواصفات والمقاييس وكافة الجهات المعنية بهذا القطاع، وتابع انه تم الاتفاق على الآلية الخاصة في وجود القاعدة ألفنية والموصفات المطلوبة وإقراره حسب القنوات الدستورية والأصولية وتوفير قاعدة فنية تحكمها لطرح المنتج.