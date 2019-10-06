الرئيسية | محليات هل عينت الصحة مستشارا براتب 3 الاف دينار؟

وطنا اليوم-عمان:نفت وزارة الصحة ما أشيع عن تعيين مستشارا بالوزارة براتب 3 الاف دينار.

وقالت الوزارة في بيان لها :" طالعتنا احدى مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن مصدر مجهول بان وزير الصحة يعين مستشاراً لمواقع لتواصل الاجتماعي براتب ثلاثة آلاف دينار ومن هذا المنطلق فإن وزارة الصحة تؤكد بان هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا ونستهجن نشر مثل هذه المعلومات المضللة وعدم صحتها، وللتوضيح فإن وزير الصحة خاطب رئاسة الوزراء للموافقة على تعيين مستشار اعلامي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وبما ينسجم مع نظام الخدمة المدنية النافذ ولم يتم الرد حتى الآن".

وأضافت : "وقد تم هذا الاجراء نظرا لحالات التقاعد الأخيرة، كما أن الوزارة لا تحدد الشخص ولا الراتب للذين يتم تعيينهم".

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