الرئيسية | محليات نقابة المعلمين تمهل الحكومة حتى السبت للاستجابة لمطالبها

وطنا اليوم-عمان:قالت نقابة المعلمين الأردنيين، إنها أنهت إضرابها الذي بدأ قبل نحو شهر، استجابة لقرار المحكمة الإدارية، إلا أنها لا تزال تصر على مطالبها، وتتجه نحو إضراب جديد.

وفي تصريح له، أوضح الناطق الإعلامي باسم النقابة، نور النديم نديم، أنه في حال لم تستجب الحكومة لمطالب المعلمين إلى غاية يوم السبت المقبل، سيتم الإعلان عن إضراب جديد ابتداء من يوم الأحد.

وتطالب النقابة بعلاوة للمعلمين نسبتها 50 بالمئة، قالت إنها كانت اتفقت عليها مع الحكومة.

وكان مصدر ذكر ، ما صرح به نديم، وهو أن "قرار مجلس النقابة سيكون، تعليق الإضراب استجابة لقرار المحكمة الإدارية"، على أن يتم الإعلان عن إضراب جديد الأحد المقبل".

وتابع: "سيكون هذا القرار مخرجا قانونيا وبحاجة إلى قضية أخرى"، لافتا في ذات الوقت إلى أن وفدا يعمل وساطة بين الحكومة والنقابة تقوم على اقتراح أرقام ونسب"، وصفها بـ"الإيجابية من قبل الحكومة".

وفي وقت سابق، نفت نقابة المعلمين وجود قرار بفك الإضراب المتواصل للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بصرف العلاوة المالية المتفق عليها مع الحكومة.

وقال نور الدين نديم في تصريح صحفي إنه "لا صحة للمعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والتي تفيد بفك الإضراب الأحد المقبل".

وأشار نديم إلى أن "القرار منوط بمجلس النقابة الذي سيعقد جلسة طارئة عصر الخميس للبت في عدد من الأمور المهمة".

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