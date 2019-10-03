نقابة المعلمين تستجيب لقرار الإدارية وتقرر تعليق الإضراب

وطنا اليوم-عمان:قال نور الدين الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين إن النقابة استجابت لقرار المحكمة الإدارية العليا بخصوص الإضراب.

وأعلن الناطق باسم نقابة المعلمين أن النقابة قررت الاستجابة لقرار المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي إنهاء #اضراب_المعلمين، ، ما يعني أن الطلبة سيعودن إلى مدارسهم اعتبارا من صباح الأحد المقبل.

وكانت المحكمة الادارية العليا أكدت أن قرار وقف إضراب المعلمين المفتوح نافذ حكما، والحال، بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف، باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة (28) من قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والتي نصت على : “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك”.

وأشار قرار المحكمة إلى أن وقف الاضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، خصوصا أن الحق المراد حمايته لا يمكن تجزئته وهو حق الطلبة الدستوري والقانوني في التعليم.

يذكر أن القرار صادر عن أعلى محكمة إدارية، ويجب تنفيذه حالا، خاصة أن الحق المراد حمايته وقتياً على وجه الاستعجال.