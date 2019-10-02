الحكومة تخفض أسعار 117 دواء من الادوية الأكثر استهلاكاً

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الحكومة اليوم الخميس عن تخفيض جديد على أسعار الأدوية شمل 117 نوعاً، بنسب تتراوح ما بين 6 الى 69 بالمئة، وذلك في إطار عملها على مراجعة أسعار الأدوية استجابة للتوجيهات الملكيّة السامية.

كما أعلنت الحكومة عن تخفيض جديد على أسعار 49 نوعاً من الشبكات القلبية ومستلزماتها، بنسب تتراوح ما بين 50 الى 70 بالمئة.

وبحسب مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، فإن غالبيّة التخفيضات الجديدة شملت الأدوية الأكثر استهلاكاً من المواطنين، التي تتراوح أسعارها ما بين 5 الى 55 ديناراً، والمتمثلة بأدوية الضغط، والسكري، والقلب، والأعصاب، والأمراض التنفسيّة، والمسكّنات والمضادات الحيويّة.

ولفت إلى أن مقدار الوفر المالي لتخفيض 51 نوعاً من مجمل الأدوية التي تم تخفيض أسعارها بلغ أكثر من 18 مليون دينار، وهو ما سيسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة بمراجعة أسعار الأدوية، وتخفيض أسعارها.

وأوضح أن إجمالي عدد الأدوية التي تمّ تخفيضها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بلغ 1093 دواء، بالإضافة إلى العديد من المستلزمات الطبيّة الأخرى وشبكات القلب وغيرها.

وأشار إلى أن اللجنة التي تمّ تشكيلها برئاسة وزير الصحّة الدكتور سعد جابر لمراجعة أسعار الأدوية، أوصت بإضافة بلدان جديدة إلى سلسلة البلدان المرجعية لغايات تسعير، بما يتلاءم مع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والدخل القومي في الأردن.

كما أشار إلى أن اللجنة تدرس تخفيض أسعار بدائل للأدوية بشكل تدريجي، مع التأكيد على المراجعة الدورية للأسعار ضماناُ لحصول المواطنين على سعر أفضل وبما يحقّق مفهوم الأمن الدوائي.