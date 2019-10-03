العبوس يرد : أتعاطف مع الطلاب ولا ألوم المعلم

وطنا اليوم-عمان:قال نقيب الاطباء د.علي العبوس ان جميع مواقفه السابقة، كانت تصب في في الدفاع عن المعلم ومنظومة التربية والتعليم لدرجة ان بعض الاطباء “لامه” في المبالغة في الدفاع عنهم بحسب بيان له.

واضاف في بيان له، أصدره اليوم، “لقد كانت مداخلاتي في الفترة الاخيره اثناء اجتماعات مجلس النقباء تصب في صالح المعلم الى درجة طلب مساواتهم بعلاوة الاطباء وهي ١٥٠٪؜”

وحول بيان مجلس النقباء الاخير قال إن “للمجالس اسرار واحترام ولا تسمح لي اخلاقي بنشر ما يدور ولكن لا يوجد تواقيع على البيانات ولا يعني ان الجميع يوافق على كل حرف وبالنهاية الالتزام بما يتفق عليه الزملاء تمنعنا ادبياتنا الاخلاقية في الخوض في تفاصيله . ولكن لي صفحة اعبر فيها عن رأيي!”

وحول رؤيته للأزمة، قال “احترام المعلم واجب والسعي لمصلحته ما نفتخر به، والازمه اكثر من ازمة مالية بل نرفض التدخل في الشأن التربوي والتعليمي، ونعتبر ذلك تجاوزا على صلاحيات المؤسسة الرسمية وهي وزارة التربية، ونرفض اللعب في مناهجنا والتقليل من شأن اللغة العربية”.

وقال “مع اني اتعاطف مع الطلاب الا اني لا ارمي باللوم على المعلم واقرأوا ان شئتم ما كتبت”.

وختم “كنت وسابقى مع المعلم ولو كنت صاحب قرار لاعطيتهم زيادة علاوة ١٠٠٪؜ وليس ٥٠٪؜ فهم يستحقون ان نضحي من اجلهم ونؤثرهم على انفسنا”.