الرئيسية | محليات تراجع مهول في المبيعات يغلق 600 محل تجاري بالأردن

وطنا اليوم-عمان:أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة، منير دية، اغلاق 600 محل تجاري أبوابها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع حتى نهاية العام الحالي اذا استمرت الأوضاع كما هي عليه الآن.

واضاف دية ان تراجع المبيعات بلغ 90% خلال شهر أيلول الماضي وهذا مؤشر خطير على عمق الركود الاقتصادي وتردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة نظرا لتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين ما تسبب بنقص السيولة في الأسواق.

وقال إن المشهد فيه ضبابية، حيث أن الظروف الاقتصادية غير واضحة ونأمل أن لا يستمر هذا الوضع الكارثي لعدم دفع مزيد من التجار للخروج من السوق او تخفيض الفروع وعدد الموظفين، مشيرا إلى أن عدد المحلات بلغ نحو 13 ألف في قطاع الألبسة.

وطالب الحكومة باعادة النظر بالرسوم الجمركية والضرائب التي أثقلت كاهل المواطن والتاجر معا، وتخفيض العبء الضريبي على التجار لتنعكس بشكل مباشر على المشتريات وتنشيط الأسواق.

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