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امانة عمان تعلن إطلاق 18 خدمة إلكترونية جديدة
وطنا اليوم-عمان:أطلقت أمانة عمّان الكبرى، الخميس، 18 خدمة إلكترونية جديدة في إطار مشروع التحول الإلكتروني للأمانة، لتصل نسبة الإنجاز فيه إلى 70%.
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