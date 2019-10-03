امانة عمان تعلن إطلاق 18 خدمة إلكترونية جديدة

وطنا اليوم-عمان:أطلقت أمانة عمّان الكبرى، الخميس، 18 خدمة إلكترونية جديدة في إطار مشروع التحول الإلكتروني للأمانة، لتصل نسبة الإنجاز فيه إلى 70%.

وقال أمين عمّان يوسف الشواربة، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الخدمات، إن إطلاق هذه الخدمات "يأتي في إطار مشروع التحول الإلكتروني للأمانة لتكون مدينة عصرية تواكب التطورات".

وأضاف أن الأمانة ملتزمة في استمرارها في التحول الإلكتروني، موضحا أن جميع الخدمات الجديدة لن يتم طباعتها ورقيا بعد تاريخ الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

الشواربة، قال، إنه بهذه الخدمات، "ترتفع نسبة إنجاز مشروع التحول الإلكتروني إلى 70%، بحجم 76 خدمة إلكترونية فعالة، إضافة إلى ارتفاع نسبة إنجاز إعادة هندسة إجراءات الخدمات الإلكترونية 87%".

الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها أمانة عمّان اليوم، إصدار رخصة بناء مقترح، خدمة تركيب وسائل سلامة مرورية (يقوم المواطن من خلالها بتقديم وصف لحالة الطريق من ناحية مرورية مثل ازدحام مروري، حوادث سير، عوائق)، دفع مخالفات رخص القيادة، عقد دورة (لغة إشارة، دورات حاسوب )، حجز مرفق ( قاعة، مسرح ، حديقة ، صالة رياضية لغايات إقامة فعاليات مرخصة )، حجز ملعب رياضي، اعتراضات على ضريبة التحسين، وإعادة النظر بالضريبة المتحققة ( إعادة النظر بقيمة ضريبة المسقفات المترتبة على المواطن ).