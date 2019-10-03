|
جدل التبليغ بالإلصاق .. ما هو موقف كل من الحكومة والنقابة ؟
وطنا اليوم-عمان:ما يزال الجدل دائرا حول سؤال: هل تبلغت نقابة المعلمين “رسميا وقانونيا” بقرار المحكمة الإدارية العليا، الذي صدر صباح أمس، وقام محضرون “المبلغون” بإلصاقه على باب النقابة بعد ظهر الأربعاء.
– تم تسليم قرار المحكمة خارج أوقات الدوام الرسمي للنقابة، حيث ينتهي دوام النقابة تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، فيما وصل المبلغون إليها بين الساعة الرابعة والرابعة والنصف عصرا.
– كان موظفو النقابة الرسميين والذين يمكن لهم تسلم التبليغ، قد غادروا النقابة لانتهاء الدوام.
– الذي استقبل المبلغين هو أحد حراس الأمن الذين يبتعون لشركة خاصة، ولا علاقة لهم بمثل هذه الأمور.
– المبلغون، وفور علمهم بأن موظفي النقابة غادروها، قاموا بإلصاق التبليع على باب النقابة.
وكانت المحكمة الادارية العليا أكدت أن قرار وقف إضراب المعلمين المفتوح نافذ حكما، والحال، بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف، باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|