وقف تصاريح العمل لمدرسي الجامعات غير الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم وقف منح تصاريح عمل او تجديدها لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية والكليات الرسمية والخاصة لاي جنسية غير اردنية.

اصدر البطاينة هذا القرار بعد إجتماعه اليوم مع عدد من الشباب الاردني- المتعطلين عن العمل- الحاصلين على شهادات الدكتوراة ويحملون درجات علمية مثل استاذ مشارك او مساعد من مختلف التخصصات ومنها التقنية والنادرة ومن جامعات مرموقة.

وزير العمل استمع لشكوى حملة الدكتوراة واطلع على مؤهلاتهم المتعلقة بعدم إمكانية حصولهم على فرص عمل في الجامعات الأردنية رغم انهم من ذوي الخبرات العالية وحاصلين على شهادات عليا من أعرق الجامعات الأجنبية والعربية ومن الجامعات الأردنية أيضا.

واكدت مصادر في الوزارة ان البطاينة وفور مغادرة حملة الدكتوراة كان قد طلب معلومات واحصائيات عن اعضاء الهيئة التدريسية غير الأردنيين في جميع الجامعات الرسمية والخاصة، ومن ثم استدعى فريقه للتباحث بالامر بصفة الاستعجال، وبعد اجتماع مطول، أصدر الوزير قراره واوعز بتعميمه على جميع مديريات العمل للعمل به اعتبارا من الغد. البطاينة اوعز كذلك بتزويد الوزارات والمؤسسات المختصة بنسخ من القرار وتعميمه على جميع الجامعات.

وبين البطاينة ان أي جامعة او كلية ستتقدم بأي طلب لغايات اصدار او تجديد تصاريح عمل للهيئات التدريسية من غير الأردنيين سيتم دراسة كل طلب على حدى، وفي حال توفر البديل الأردني في أي من الفروع العلمية او الانسانية لن يتم إجابة طلبهم بالقبول،بل ستكون الأولوية للمواطن الأردني.