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نائب نقيب المعلمين: مستمرون بالاضراب
وطنا اليوم- اعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة قبل قليل من مقر نقابة المعلمين عن الاستمرار في الاضراب ودعا مجلس نقابة المعلمين إلى الاجتماع غدا .
وتحدّث نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة في بث مباشر على صفحة النقابة عبر فيسبوك مساء الاربعاء للحديث عن آخر مستجدات أزمة المعلمين والحكومة .
وقال نحن مستمرون فيما نحن عليه ووجّه النواصرة شكره لـ٤٨ جهة ممثلة لنقابات مهنية وأحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني عبّرت عن دعمها للمعلمين
وقال : ذهاب الحكومة أو بقائها لا يعنينا ومطلبنا مهني، الاعتذار والعلاوة.ومطالبهم .
ودعا النواصرة مجلس نقابة المعلمين للاجتماع الخميس في مقر النقابة للتباحث في شؤون المعلمين وتحديد مصير الاضراب .
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