 وطنا نيوز -نائب نقيب المعلمين: مستمرون بالاضراب
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نائب نقيب المعلمين: مستمرون بالاضراب
التاريخ : 02-10-2019 09:26:23 المشاهدات: 3973

وطنا اليوم- اعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة  قبل قليل من مقر نقابة المعلمين عن الاستمرار في الاضراب ودعا  مجلس نقابة المعلمين إلى  الاجتماع غدا .

وتحدّث نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة  في بث مباشر على صفحة النقابة عبر فيسبوك  مساء الاربعاء للحديث عن آخر مستجدات أزمة المعلمين والحكومة .

وقال نحن مستمرون فيما نحن عليه ووجّه النواصرة شكره  لـ٤٨ جهة ممثلة لنقابات مهنية وأحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني عبّرت عن دعمها للمعلمين

وقال : ذهاب الحكومة أو بقائها لا يعنينا ومطلبنا مهني، الاعتذار والعلاوة.ومطالبهم . 

ودعا النواصرة مجلس نقابة المعلمين للاجتماع الخميس في مقر النقابة للتباحث في شؤون المعلمين وتحديد مصير الاضراب . 


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