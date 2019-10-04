نائب نقيب المعلمين: مستمرون بالاضراب

وطنا اليوم- اعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة قبل قليل من مقر نقابة المعلمين عن الاستمرار في الاضراب ودعا مجلس نقابة المعلمين إلى الاجتماع غدا .

وتحدّث نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة في بث مباشر على صفحة النقابة عبر فيسبوك مساء الاربعاء للحديث عن آخر مستجدات أزمة المعلمين والحكومة .

وقال نحن مستمرون فيما نحن عليه ووجّه النواصرة شكره لـ٤٨ جهة ممثلة لنقابات مهنية وأحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني عبّرت عن دعمها للمعلمين

وقال : ذهاب الحكومة أو بقائها لا يعنينا ومطلبنا مهني، الاعتذار والعلاوة.ومطالبهم .

ودعا النواصرة مجلس نقابة المعلمين للاجتماع الخميس في مقر النقابة للتباحث في شؤون المعلمين وتحديد مصير الاضراب .