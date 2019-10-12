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القطاطشة: يوجه نقداًلاذعاً للحكومة .. الحل قد لا يكون في الزيادة
وطنا اليوم- عبر النائب السابق الاستاذ الدكتور محمد القطاطشة عن وجهة نظره في موضوع انهاء اضراب المعلمين المستمر منذ اربعة اسابيع والمتوقع ان لا تستجيب النقابة للقرار القطعي للمحكمة الادارية العليا الصادر اليوم بوجوب نفاذ قرار وقف الاضراب، ويرى القطاطشة ان الاعتذار من المعلم ليس جريمة ولكن الجريمة عدم الاعتذار وأوحى في ثنايا كلامه الى تغول الطبقة البرجوازية الفاسدة على الطبقات المهمشة قائلا ان الحل يكون بحل كل هذه الهيئات والمؤسسات الناتجة عن حملٍ سفاح غير شرعي وقد عبر القطاطشة عن احترامه وتقديره للشعب الاردني خصوصا حالة الوعي الجمعي التي تتشكل عندما يمر الوطن بأزمة
وقد كتب على حسابه في الفيسبوك المنشور التالي:
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