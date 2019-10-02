الرئيسية | محليات سفارة سوريا بالأردن تحث اللاجئين على العودة

وطنا اليوم-عمان:حث القائم بأعمال السفير السوري في عمان الدكتور شفيق ديوب، اللاجئين على العودة إلى وطنهم بعد ان اتخذت الحكومة السورية الإجراءات اللازمة والممكنة لتشجيع وتسهيل عودتهم إلى قراهم ومزارعهم.

وقال خلال استقباله وفدا يمثل عشائر سورية في مناطق درعا والرقة وريف حلب: إن قانون العفو العام الذي صدر في أيلول الماضي، فتح الباب أمام عودة جميع اللاجئين مهما كانت ظروفهم وحيثيات مغادرتهم سورية.

واضاف: أن أبواب السفارة في عمان مفتوحة أمام جميع السوريين، وتقدم كل الخدمات القنصلية وغيرها بما فيها الوثائق اللازمة لعودة اللاجئين إلى بلدهم.

وقال: إن نحو 155 ألف سوري قد عادوا من الأردن منذ افتتاح معبر نصيب الحدودي قبل نحو عام، منهم حوالي 32 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللأجنين، مبينا أن السفارة تتواصل مع الحكومة الأردنية ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان لتسهيل ودعم عودتهم، بما يخفف الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافتهم.

وعرض ديوب لآخر التطورات السياسية والميدانية في سورية، مشددا على ترحيب بلاده بتشكيل لجنة لمناقشة الدستور، واستعدادها للتعاون من أجل ضمان نجاح اللجنة في انجاز مهمتها.

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