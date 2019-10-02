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السلطات المصرية تفرج عن الأردنيين الرواجبة ومطر
وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة اليوم أنه تجسيدا لروح العلاقات الاخوية بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة قررت السلطات المصرية الإفراج عن المواطنين الاردنيين عبد الرحمن علي حسين و ثائر حسام مطر واللذين تم اعتقالهما بالقاهرة قبل عشرة ايّام تقريبا.
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