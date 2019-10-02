الرئيسية | محليات السلطات المصرية تفرج عن الأردنيين الرواجبة ومطر

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة اليوم أنه تجسيدا لروح العلاقات الاخوية بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة قررت السلطات المصرية الإفراج عن المواطنين الاردنيين عبد الرحمن علي حسين و ثائر حسام مطر واللذين تم اعتقالهما بالقاهرة قبل عشرة ايّام تقريبا.

وقال القضاة إن سفارة المملكة في القاهرة تقوم الان بإجراء ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن الليلة.

وتوجه القضاة بجزيل الشكر للسلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة على تعاونها الإيجابي والسريع بهذه القضية بما يعكس دفء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

واوضح القضاة بان الوزارة عبر السفارة الاردنية بالقاهرة ودائرة العمليات في الوزارة ومنذ تلقيها المعلومات حول توقيف المواطنين قامت بجهود حثيثة واتصالات مكثفة مع الجانب المصري الشقيق تكللت بالإفراج عن المواطنين الاردنيين.

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