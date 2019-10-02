الرئيسية | محليات وزير العمل: اصطحبت سائقي الى قطر على نفقتي الشخصية

وطنا اليوم-عمان:صرح الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب, ان ما تم تداوله اليوم عبر بعض وسائل الاعلام, عن اصطحاب وزير العمل لسائقه في زيارته الاخيرة الى قطر, ينطوي على مغالطات ونقص معلومات .

وقال الخطيب ان سفر السائق – وهو من مرتبات الأمن العام- مع الوزير, كان على نفقة الوزير الشخصية, وان هناك أسباب خاصة لأصحاب الوزير لسائقه لم يشأ وزير العمل ان يفصح عنها لانها تتعلق بأموره الشخصية.

واضاف الخطيب ان وزير العمل كان قد اجرى عملية جراحية يوم الخميس الماضي في مستشفى عبد الهادي, ومن ثم خرج من المستشفى الى المطار بعد فترة وجيزة, للقيام بالمهمة الرسمية الموكولة إليه, وهي التباحث مع الجانب القطري في موضوع التشغيل, وخصوصا تفعيل المبادرة القطرية الخاصة بتشغيل 10000 اردني في قطر, وقد آثر وزير العمل السفر, على البقاء في الأردن حرصا على أهمية الزيارة لدفع عجلة التشغيل .

واوضح الناطق الاعلامي ان وزير العمل لم يشأ ان يفصح عن إجراءه لعملية جراحية, بإعتبار ذلك شأن يتعلق بحياته الخاصة, وقد أوصى الأطباء بضرورة ان يكون معه مرافق لمساعدته, خاصة خلال تنقله من مكان الى أخر , حيث اصطحب معه سائقه وتكفل بجميع مصاريفه.

ودعى الخطيب جميع وسائل الإعلام لتوخي الدقة وتحري الحقيقة في المعلومة وعدم التسرع في النشر قبل التأكد من جميع حيثيات المعلومة .

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