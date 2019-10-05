 وطنا نيوز -توضيح حول شيك باسم وزير الأشغال
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توضيح حول شيك باسم وزير الأشغال
التاريخ : 02-10-2019 07:04:46 المشاهدات: 990

وطنا اليوم-عمان:نفى وزير الأشغال العامة والإسكان، فلاح العموش نفياً قاطعاً صحة ما يتم من تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لشيك يحمل الرقم " 109766 " بقيمة " 136 " الف دينار أن يكون لحسابه الخاص .
وبين العموش في تصريح أن كافة الشيكات الحكومية ولمختلف الوزارات والدوائر الحكومية تكتب بهذه الصيغة ، ويكتب باسم الوزير ووزارته ،اضافة الى وظيفته ، وهو ليس موضوعاً جديداً ويودع في حساب خاص بالوزارة وليس باسم الوزير شخصياً

مضيفاً  أن الشيك مصروف للوزير بصفته الوظيفية، وهو واضح المعالم لا يدانيه الشك بأنه مصروف لغير غاياته.وهو صادر عن وزارة السياحة إلى وزارة الأشغال، وهي أموال صادرة عن الخزينة للخزينة ومخصصة لمقاولين نفذوا مشاريع لصالح وزارة السياحة.

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