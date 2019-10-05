توضيح حول شيك باسم وزير الأشغال

وطنا اليوم-عمان:نفى وزير الأشغال العامة والإسكان، فلاح العموش نفياً قاطعاً صحة ما يتم من تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لشيك يحمل الرقم " 109766 " بقيمة " 136 " الف دينار أن يكون لحسابه الخاص .

وبين العموش في تصريح أن كافة الشيكات الحكومية ولمختلف الوزارات والدوائر الحكومية تكتب بهذه الصيغة ، ويكتب باسم الوزير ووزارته ،اضافة الى وظيفته ، وهو ليس موضوعاً جديداً ويودع في حساب خاص بالوزارة وليس باسم الوزير شخصياً