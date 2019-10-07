وزارة العمل تنفي إشاعات هدفها التشويش على قراراتها الإصلاحية

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان البعض يحاول بث اخبار غير صحيحة سواء على صفحات الفيسبوك او مجموعات على الواتس آب, او ارسال نداءات عبر بعض وسائل الإعلام الالكترونية, تخص قرارات الوزارة في تنظيم سوق العمل الأردني.

واضاف الخطيب ان البعض يحاول نشر معلومات مغلوطة مثل فرض مبلغ 1000 دينار عند اجراء معاملات انتقال العامل من صاحب عمل الى اخر, وان رسم اصدار تصريح عمل يزيد عن مبلغ 600 دينار .

وبين الخطيب ان قرارات الحكومة الرامية الى تنظيم سوق العمل وخصوصا نظام رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين الذي صدر مؤخرا, مر عبر مختلف القنوات الدستورية وبمشاركة واسعة من اطراف الانتاج الثلاث, وان القرار المتعلق بفترة توفيق وقوننة توفيق اوضاع العمالة الوافدة هدفه اصلاحي بالدرجة الاولى ودعم عدد من القطاعات بالعمالة الوافدة مثل الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل, وزيادة نسب التشغيل بين الاردنيين،

وشدد الخطيب على ان البعض وبسبب عدم توافق قرار تصويب الاوضاع مع وضعه غير القانوني, يحاول بث رسائل هدفها التشويش فقط واثارة البلبة.

ودعا الناطق الاعلامي في الوزارة مختلف وسائل الاعلام واصحاب العمل والعمال والمواطنين عدم الالتفات الى مثل هذه الاشاعات والتأكد من المعلومات قبل النشر, والتواصل مع مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي في الوزارة للإستفسار عن أي سؤال.