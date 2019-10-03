|
الإفراج عن أردنيين اثنين كانا محتجزين في ليبيا
وطنا اليوم-عمان:أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة أنه وبعد متابعة واتصالات حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة الامنية المختصة في الدولة الاردنية، تم، الأربعاء، الإفراج عن المواطنين الأردنيين علاء جمال محمود أبورجيع و شقيقه مروان جمال محمود أبورجيع اللذان كانا محتجزان في دولة ليبيا منذ أكثر من شهر. هذا وسيصل المواطنين الاثنين إلى مطار الملكة علياء الدولي في تمام الساعة ١:٣٠ بعد ظهر اليوم الاربعاء.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|