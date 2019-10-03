الرئيسية | محليات الإفراج عن أردنيين اثنين كانا محتجزين في ليبيا

وطنا اليوم-عمان:أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة أنه وبعد متابعة واتصالات حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة الامنية المختصة في الدولة الاردنية، تم، الأربعاء، الإفراج عن المواطنين الأردنيين علاء جمال محمود أبورجيع و شقيقه مروان جمال محمود أبورجيع اللذان كانا محتجزان في دولة ليبيا منذ أكثر من شهر. هذا وسيصل المواطنين الاثنين إلى مطار الملكة علياء الدولي في تمام الساعة ١:٣٠ بعد ظهر اليوم الاربعاء.

واوضح القضاة بان جهودا حثيثة قامت بها الوزارة والأجهزة الامنية المختصة منذ تلقيها خبر الاعتقال. حيث تكللت هذه الجهود بالإفراج عن المواطنين الاردنيين صباح اليوم وتم تأمين عودتهما سالمين بحمد الله الى المملكة.

وتوجه القضاة بالتهنئة لذوي المواطنين بسلامة عودة ابنائهم إلى أرض الوطن.

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