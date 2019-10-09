نداء الى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم

وجه الشيخ الدكتور قبلان النوري بن وادي الخرشة نداءً الى صاحب الجلالة الملك المفدي بالتدخل لحل اضراب المعلمين وهذا ما نشره على حسابه في موقع فيسبوك:

جلالة الملك كبير الوطن، ومليكنا المحبوب،الذي اجتمعنا واشتركنا جميعآ في حبك شيبا وشبابا، أستجير بك أن تحسم الموقف وأن تنتصر لشعبك كما انتصرت مرات عديدة. وذلك بإحتواء الأباء والأبناء في الوقت الذي اختلطت فيه الأمور، فشعبك الذي يقف اليوم مع المعلم، هو يقف مع الوطن لقناعته، بأن المعلم هو المحور الأساس في بناءه وتعزيز قدراته، فنحن اليوم قلوبنا على وطننا وقيادتنا ومعلمينا وطلبتنا ونسيجنا ووحدتنا، ولايخفى على أحد إن قلوبنا منقبضه حزنا وخوفا، سيما وأن أصوات من هنا ومن هناك، ومنابر كثيره تدفع بنا جميعآ الى المجهول، وهذا يدفعنا جميعا أن نقف صفا واحداً متمسكين بترابنا وقيادتنا ووحدتنا وابناءنا، لنفوت الفرصه على كل متربص أينما وجد.

فشعبك يأمل من جلالتكم بخطاب من القلب الى القلوب، محوره المعلم ومطالبه المشروعه وفك الإضراب وتوجيه الحكومه الى إلإعتراف بالزياده كامله، من خلال قرار وعلى فترات يتم ترتيبها، ومن هنا أعتقد بأن خطاب جلالتكم سينهي الموضوع برمته، لأن المعلم لن يخذلك، وحفظ الله الملك والوطن والشعب، املا من جميع الأخوة بأن تكون تعليقاتهم ضمن السياق دون الإساءة.