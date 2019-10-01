ولي امر طالبة يعتذر عن اقتحام غرفة المعلمات

وطنا اليوم-عمان:قدم ولي امر احدى الطالبات، الأربعاء، اعتذارة للمعلمات بعد اقتحامه غرفتهن والصراخ عليهن، صباح الثلاثاء، ودفع الباب لمنع احدى المعلمات من التصوير.

كما قدم اعتذاره عن الألفاظ غير اللائقة التي بدرت منه، كما يقول.

وكان ولي أمر إحدى الطالبات هاجم المعلمات المضربات في احدى المدارس أمس الثلاثاء، صارخا: "أين ضميركن".

وفي السياق أكدت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، ان قرار وقف إضراب المعلمين نافذ بالحال ويتوجب تنفيذه.

وأكد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، على الحق الدستوري للطلبة بتلقي تعليمهم، وان حقهم الاسمى والأعلى باستمرار عامهم الدراسي وفقا لقانون التربية والتعليم.