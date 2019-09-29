وزارة التربية تغلق باب استقبال المراجعين

وطنا اليوم-عمان:أغلقت وزارة التربية والتعليم، صباح الأحد، باب استقبال المراجعين حتى اشعار آخر.

وقالت مصادر: ان اغلاق الباب امام المراجعين، يأتي نظرا لوجود اجتماعات مكثفة .

هذا ويشهد محيط وزارة التربية والتعليم تواجد أمني مكثف من قبل الأمن العام وقوات الدرك.

يأتي ذلك في أعقاب صدور قرار قضائي من المحكمة الادارية بوقف اضراب المعلمين.