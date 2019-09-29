 وطنا نيوز -وزارة التربية تغلق باب استقبال المراجعين
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وزارة التربية تغلق باب استقبال المراجعين
التاريخ : 29-09-2019 12:27:43 المشاهدات: 3180

وطنا اليوم-عمان:أغلقت وزارة التربية والتعليم، صباح الأحد، باب استقبال المراجعين حتى اشعار آخر. 

وقالت مصادر: ان اغلاق الباب امام المراجعين، يأتي نظرا لوجود اجتماعات مكثفة .

هذا ويشهد محيط وزارة التربية والتعليم تواجد أمني مكثف من قبل الأمن العام وقوات الدرك.

يأتي ذلك في أعقاب صدور قرار قضائي من المحكمة الادارية بوقف اضراب المعلمين.


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